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    • 02.05.2020 09:02
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    'de ve "darbeci kanadın" sesi oldu!

    Son yıllarda 'nin vesayeti geriletmesiyle birlikte, darbeci ve sol, artık eskisi gibi başta ordu olmak üzere kurumlardan destek alamıyor. Bu gerçeği CHP içindeki sivil ve demokrat kesim görse de parti içinde etkin olan darbeciler ve 'cüler CHP'nin "darbeci hattan" çıkmasını istemiyor. Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında CHP'de ve 'nun başını çektiği darbeci kanadı kaleme aldı.

    Özel ve Kaftancıoğlu darbeci kanadın sesi oldu!
    İşte Mahmut Övür'ün "CHP'deki 'darbeci damar' rahatsız" adlı köşe yazısı:

    Önce Grup Başkanvekili 'in darbeyi çağrıştıran, bürokrasiye seslenen şu sözlerini duyduk:

    "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları... Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları... Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar."



    Sıradan darbeci bir asker bile daha iyi cümleler kurardı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu onu bile aratan çok daha kötü cümlelerle bakın ne diyor:
    "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..."





    Ortada bir erken seçim ihtimali bile yokken biri, "saray düzeninin sonu geliyor" diyor öteki çok daha açık bir biçimde darbeyi hatırlatan bir cümle kuruyor. Peki, kim bunlar? Yeni CHP'nin yöneticileri. Doğrusu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü iki siyasi aktörü de yetiştiren CHP ve sol gelenek içinde her zaman güçlü bir "darbeci" kanat vardı ve bir hayli de etkiliydi.



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