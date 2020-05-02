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    : 'nde "sokağa çıkma kısıtlaması" denetimleri sürüyor

    haberi... nın ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor. 'nden geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.

    İstanbul'da bu sabah
    virüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük nın ikinci gününde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik denetimleri devam etti.


    Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri köprüden geçmek isteyen araçları tek tek durdurdu.



    Araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.



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