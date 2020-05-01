Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2020 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 19:01
    ABONE OL

    İletişim Başkanı milleti yle tehdit eden 'ye Başkan Erdoğan'ın o konuşmasını hatırlattı

    Grup Başkanvekili ve CHP İstanbul İl Başkanı 'nun skandal ifadeler kullanarak milleti yle tehdit etmesine İletişim Başkanı 'dan yanıt geldi. Altun Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yer aldığı videoyu paylaşarak, "Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız" ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan darbe tehdidi savuran CHP'ye yanıt

    Grup Başkanvekili ve CHP İstanbul İl Başkanı 'nun skandal ifadeler kullanarak milleti yle tehdit etmesine İletişim Başkanı 'dan yanıt geldi.

    Altun Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yer aldığı videoyu paylaşarak, "Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun milleti darbeyle tehdit eden CHP'ye Başkan Erdoğan'ın o konuşmasını hatırlattı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri