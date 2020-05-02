



Washington Times: Türkiye'nin ABD'ye koruyucu tıbbi malzeme yolladığını, karşılığında ABD'den dayanışmanın iyileşmesini talep ettiğini belirtti. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a yolladığı mektupta yer alan "Umuyorum ki Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacaktır" sözlerine yer verdi.

Defense One: Erdoğan'ın "Türkiye, her türlü dayanışma sergilemeye devam edecektir" mesajının altını çizdi.