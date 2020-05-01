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    • 01.05.2020 10:24
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    : 'nın 'ndeki nın şüphelisi 'lı terörist, 'da yakalandı

    haberi... Yaklaşık 9 yıl önce Kumrular Caddes'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faillerinden olan terörist, ’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Kumrular'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı nın şüphelisi 'lı terörist 'da yakalanarak tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2011'de 'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK/KCK terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da olduğunun belirlendiği bildirildi.

    PKK üyesinin Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası M.A'nin yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının tespit edilmesi üzerine dün ikamet ettiği değerlendirilen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli İ.A'nın söz konusu ikamette yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

    Adli mercilere sevk edilen terör örgütü üyesinin aynı gün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.



    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'nın Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı
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