Okullar ve AVM'lerin açılması büyük risk taşıyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı!



EN BÜYÜK RİSK AVM VE OKULLAR



* Bence en risklisi AVM'lerin tam kapasite açılması. Kapalı ortam son derece zararlı ve sosyal mesafe ya da maske kontrolü mümkün değil.



* En riskli ikinci konu ise okulların açılması. Bu haziran ayı için de geçerli. Japonya bunu yaptı, salgında kontrollü bir döneme girdiklerinde okulları açtı. Yeniden başa döndüler. Okulların sonbahardan önce açılması çok riskli olur.