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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    Coronavirüs'ü yenenlerin sayısı hızla artıyor

    Coronavirüs’ü yenenler hızla artıyor. Genci-yaşlısı virüse karşı mücadelesini kazananlar, hastalara da umut oluyor. İyileşenler arasında 90’lı yaşlardaki büyüklerimiz de sağlık çalışanlarımız da var...


    Aynı huzurevinde kalan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, zorlu bir sürecin ardından şifa buldu.

    Dünyayı sarsan Coronavirüs'e karşı seferberlik sürüyor. Ülkemizde günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçerken; virüsü yenenler hastalara umut oluyor. Coronavirüs'ü tuş eden büyüklerimizin sayısı da artmaya devam ediyor. Sakarya'da Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde 11 Nisan'da rahatsızlanan ve Coronavirüs kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan'ın Geyve Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Aybar ve Türkkan, sağlığına kavuştu.


    92 yaşındaki Nurettin Durak, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

    TABURCU OLDULAR
    Manisa'da da Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Coronavirüs nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak iyileşerek taburcu oldu. Aynı hastanede sağlığına kavuşan Hatice Aktürk (46) de taburcu edildi. Aktürk, "Eskisi gibi sağlıklı hissediyorum. Kronik rahatsızlığım MS nedeniyle evde izole olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.


    Derya Bakır, Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

    'BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'
    Mersin'de, Coronavirüs'ü yenerek taburcu edilen 3 çocuk annesi Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarılarda bulundu: "Önleminizi alın, 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın."



    İYİLEŞTİ, İYİLEŞTİRMEK İÇİN HASTANEYE DÖNDÜ
    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi     pandemi bölümünde görev yaparken Coronavirüs'e yakalanan hemşire Kardelen Tercan, hastalığı yenerek 21 gün sonra işbaşı yaptı. Arkadaşı hastalanınca test yaptırdığını söyleyen Tercan, "Başta belirtilerim yoktu. Göreve döndüğüm için mutluyum" dedi.



    9 GÜNDE TABURCU OLDU
    Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, Coronavirüs'ü yenenler arasına katıldı. Antalya'da yaşayan Baz, 9 günlük tedavi sonrası taburcu edildi, evinde 14 gün daha karantinada kalacak. Baz, "Yardım faaliyetlerinden uzak kalmak beni üzdü" dedi.

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