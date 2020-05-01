Coronavirüs'ü yenenlerin sayısı hızla artıyor



Aynı huzurevinde kalan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, zorlu bir sürecin ardından şifa buldu.



Dünyayı sarsan Coronavirüs'e karşı seferberlik sürüyor. Ülkemizde günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçerken; virüsü yenenler hastalara umut oluyor. Coronavirüs'ü tuş eden büyüklerimizin sayısı da artmaya devam ediyor. Sakarya'da Hendek Melek Nişancı Huzurevi'nde 11 Nisan'da rahatsızlanan ve Coronavirüs kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan'ın Geyve Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Aybar ve Türkkan, sağlığına kavuştu.