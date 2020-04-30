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    • 30.04.2020 19:11
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    Son dakika: koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

    Koca açıklamasında, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

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