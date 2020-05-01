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    Son dakika: Talimat Başkan Erdoğan'dan! Bu gece Somali'ye tıbbi yardım gidiyor!

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu gece Somali'ye tıbbi yardım uçağının gideceğini duyurdu. Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin" ifadelerini kullandı.

    Talimat Başkan Erdoğan'dan! Tıbbi yardım gidiyor!

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu gee Somali'ye tıbbi yardım uçağının gideceğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
    Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu.

    Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor.

    Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır.

    İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.

    Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir Ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somalili kardeşlerimizin umudu oldu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çekti.

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