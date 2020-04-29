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    • 29.04.2020 21:57
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    Son dakika: Türkiye'de Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım

    Son dakika haberine göre, (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.

    Türkiye'den bir yardım da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne

    (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, 'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.

    Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A-400M tipi uçakla Güney 'ne ulaştırılacağı kaydedildi.



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