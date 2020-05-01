



AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü İspanyol Nacho Sanchez Amor, salgınla mücadele kapsamında ülkesine, Avrupa'ya ve diğer dünya ülkelerine yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi. Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtip gerek yetkililere gerekse COVID-19'un yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız. Mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası işbirliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB'nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Sanchez, AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve salgınla mücadele için tüm çabaları artırmanın yanı sıra sosyoekonomik etkileri hafifletmek için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.