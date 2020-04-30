Kriz zamanlarında NATO Müttefikleri birlikte hareket etmeli. Türkiye , COVİD-19'la mücadelemize destek oldu.Cömertce tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışladı. Gösterdiğiniz dostluğa, ortaklığa ve desteğe minnettarız.Coronavirüs salgını nedeniyle ABD 'nin yardım talebini geri çevirmedi. Koca Yusuf isimli uçak, dün ABD'ye ulaştı. Başkan Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi. Erdoğan şöyle devam etti:çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının da gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz. Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk- ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak.İngiliz, Alman ve Fransız medyası da Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği yardım malzemelerini manşetlerine taşıdı.

Başkan Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıldönümünü kutladı: Milletimizin tüm zor şartlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıldönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum.