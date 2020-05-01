1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ta ne oldu? 2009 yılında resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin bayramı olarak kabul edilmektedir. Her yıl işçiler tarafından kutlanan bayramda bu yıl kutlamalar evde olacak. İşçilerin hakları için mücadele ettiği tarihi öneme sahip 1 Mayıs günü dünyada da İşçi Bayramı olarak kabul edilmektedir. Peki; 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs neden kutlanır?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.