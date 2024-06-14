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Trabzonspor yeni sezon formalarını bu video ile tanıttı! Nwakaeme ve Onuachu da açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2024-25 sezonunda giyeceği formaları yine çok konuşulacak bir video ile tanıttı. Basın toplantısında konuşan başkan Ertuğrul Doğan, transfere dair de merak edilen soruları isim vererek yanıtladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:47
Trabzonspor yeni sezon formalarını bu video ile tanıttı! Nwakaeme ve Onuachu da açıklandı

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2024-25 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Basın toplantısında konuşan başkan Ertuğrul Doğan, "Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Yeni forma lansmanında söylemek istediğim şey, elimizdeki en büyük güç budur." dedi.

İşte Bordo mavili ekipten yapılan o paylaşım...

"DÜNYADA HİÇBİR YERDE YOK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü bulamazsınız. Burası; İstanbul, Londra, New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile sınırlı kalmıyoruz. Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Yeni forma lansmanında söylemek istediğim şey, elimizdeki en büyük güç budur."

"Bu anlaşmanın yapıldığı dönem itibariyle bakıldığı zaman Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. İki tarafın da bundan büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

"BORCU OLMAYAN BİR TRABZONSPOR..."

"Ekonomik olarak Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış işleri yaptık. Eksiğimiz yok mu, var. Trabzonspor borcunu önce yönetilebilir yapmak daha sonra borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza gururla sunacağız."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar

ONUACHU VE NWAKAEME AÇIKLAMASI

"Onuachu konusuna gelelim. Onuachu, hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti, Onuachu'nun Trabzon'da kalmak istediğini iletti. Kulübü ile temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve tekrar kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz."

"Abdullah hocamız Nwakaeme'nin geri dönmesini istedi. Şu an görüşüyoruz."

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