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Putin’den Ukrayna Savaşı açıklaması: ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı için şartlı ateşkes teklifini sundu. Rus lider "Ukrayna güçleri doğudaki dört bölgeden çekilirse ve Kiev yönetimi NATO emellerinden vazgeçerse ateşkes uygular ve müzakerelere başlarız" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:40 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:57
Putin’den Ukrayna Savaşı açıklaması: ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurdu

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Son dakika haberleri… Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Putin'den şartlı ateşkes açıklaması

DÖRT BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna güçleri doğudaki dört bölgeden çekilirse ve Kiev yönetimi NATO emellerinden vazgeçerse ateşkes uygular ve müzakerelere başlarız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıkladı.

PUTİN'DEN ŞARTLI ATEŞKES

Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini belirterek, "Tarihteki trajik sayfayı kapatmaya, Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa ile güvene dayalı iyi komşuluk ilişkilerini yeniden adım adım inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğini belirtti. "Ukrayna'daki iktidarın 2014'te olduğu gibi meşru olmadığını ve gasbedildiğini, Zelenskiy'nin meşruiyetinin hiçbir hileyle sağlanamayacağını" kaydeden Putin, "Ukrayna'da yürütme organı değil, Verhovna Rada (parlamento) meşrudur." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını dile getiren Putin, Ukrayna ile ateşkes için Rusya'nın şartlarını bildirdi. Putin, "Ukrayna askeri birliklerinin Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Herson ve Zaporijya bölgelerinden çıkarılmalı. Kiev'in buna hazır olduğunu ilan etmesi ve birliklerini çekmeye başlaması, NATO'ya üye olma planlarından vazgeçtiğini resmen bildirmesinin ardından hemen çatışmaları durdurma ve müzakereleri başlatma emrini vereceğiz. Bunu hemen yapacağız." dedi.

RUSYA'DAN ABD'YE SAVAŞ SİNYALİ

Aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir fırkateynin de bulunduğu dört Rus donanma gemisi, dün Küba'ya ulaşmıştı.

FLORİDA'YA 145 KM UZAKLIKTA SAVAŞ GEMİLERİ

Rus savaş gemileri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 145 km uzaktaki Havana Körfezi'ne demir attı.

Rusya savunma bakanlığı, Amiral Gorshkov firkateyninin ve Kazan denizaltısının Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silahların taşıyıcıları olduğunu söyledi. Daha önce Atlantik'te füze tatbikatları düzenlemişlerdi.

Küba dışişleri bakanlığı, gemilerin hiçbirinde nükleer silah bulunmadığını ve beş günlük ziyaretlerinin bölgeye yönelik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

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