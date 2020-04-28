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    • 28.04.2020 12:02
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    : ndan "kadın leri" açıklaması: Yüzde 45 azaldı

    haberi... ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın leri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı." denildi.

    Bakanlıktan kadın cinayetleri açıklaması

    Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın lerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir azalış meydana geldi.

    Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl nde düşüş görülmeye başlandı. Özellikle bu düşüşte alınan ciddi tedbirlerin yanı sıra Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verilmesi ve polis sorumluluk bölgesinde, il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırılmaları etkili oldu. Ülke genelinde büro amirliği sayısı 81'den 1.005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı.

    KADIN CİNAYETLERİNDE AZALMA
    Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45'lik azalış meydana geldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığından "kadın cinayetleri" açıklaması: Yüzde 45 azaldı
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