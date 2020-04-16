Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (37), arkadaş olmayı kabul etmeyen, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala'ya (46) tabancayla ateş etti. Sırtına mermi isabet eden Pala'yı bıçakla boğazını keserek öldüren Dalançıkar, polise teslim oldu. Dalançıkar'ın, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiği, telefonla aradığı ve takip ederek, karşısına çıktığı ancak her defasında reddedildiği öğrenildi. Pala'nın vahşice öldürülmesine sosyal medyada tepki yağarken, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nca da 'Acımız büyük' mesajı paylaşıldı.





Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, iddiaya göre, arkadaşlık teklifini reddeden, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı. Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dalançıkar, belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti. Dalançıkar, sırtından vurulan Pala'nın daha sonra bıçakla boğazını kesti. Dalançıkar, kanlar içinde yere yığılıp, hareketsiz yatan kadının başında beklemeye başladı.

İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise suç aletleri ile bekleyen Savaş Dalançıkar'ı gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.