Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 11:48
    ABONE OL

    : Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtilmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri