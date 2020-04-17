Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde dün korkunç bir olay yaşandı… Savaş Dalançıkar (37), Sabancı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (46) ile tartıştı. Daha sonra belinden silahını çıkardı. Pala'yı sırtından kurşunladı. Bununla da kalmadı. Kanlar içinde yere yığılan kadını bu kez de boğazından bıçakladı. Gamze Pala, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Katil, sorgusunda şu ifadeleri kullandı: "Gamze Pala'yı seviyordum. Ama aşkıma karşılık bulamadım. Reddedilmeyi kabul edemediğim için öldürdüm."
Cinayetin işlendiği öğretmenevinin önünde ise dün yas vardı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmen evinin önüne dün güller bırakıldı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Erdoğan, Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Olay yerinden kaçan cani ise kısa bir süre sonra gözaltına alındı.
Katil, sorgusunda şu ifadeleri kullandı: "Gamze Pala'yı seviyordum. Ama aşkıma karşılık bulamadım. Reddedilmeyi kabul edemediğim için öldürdüm."
Cinayetin işlendiği öğretmenevinin önünde ise dün yas vardı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmen evinin önüne dün güller bırakıldı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Erdoğan, Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.