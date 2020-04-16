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    • 17.04.2020 00:33
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'nın ailesine taziye telefonu

    Son dakika haberine göre, Başkan , menfur saldırıda öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı 'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

    Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı , öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı 'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

    HAK ETTİĞİ AĞIR CEZAYI ALACAK
    Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

    Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.


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