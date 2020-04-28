İsa Altıntaş adlı vatandaş; Twitter'dan; "Burası Kahramanmaraş Andırın aile yardım bekliyor" ifadelerini paylaştı. Altıntaş, söz konusu paylaşımına bir videoda ekledi.

Burası Kahramanmaraş Andırın aile yardım bekliyor pic.twitter.com/IJiybfrnQl — İsa Aslantaş (@isaaslantass46) April 26, 2020

Videoda; bir çocuğun babasının hasta olduğu ifade ederek, "Gelsinler, götürsünler. Hasta. Vücudu beton gibi.. Lütfen gelin götürün Allah rızası için. Yardım edin bize. Babamı çok seviyorum. O benim tek varlığım. Lütfen gelin, yardım edin" dediği görülüyor.

"ÇÖZÜM EKİBİMİZ HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı Çözüm Ekibi; İsa Altıntaş'ın paylaşımına cevap verdi ve "İsa Bey, Çözüm ekibimiz hasta yakınları ile iletişime geçmiştir. Hasan Demir'in Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine nakli sağlanmış olup tedavisinin takibi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.





HASTANIN 9 AYDIR ADANA BALCALI TIP FAKÜLTESİ'NDE TAKİP VE TEDAVİSİ YAPILIYOR

Videoda yer alan hasta Hasan Demir'in Kahramanmaraş Andırın İlçesi Arıklar Mahallesi Kıraç Obası Mezrasında ikamet ettiği, hastanın kronik eklem hastası olup Spandilo Artropati ve Skleroderma tanılarıyla yaklaşık 9 aydır Adana Balcalı Tıp Fakültesi'nde takip ve tedavisi yapılmakta olduğu bildirildi.

Hasan Demir'in yaklaşık 15 gün önce aynı hastaneden taburcu olarak Andırın'daki evinde ilaç tedavisi devam etmekte olduğu ifade edildi.





ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKİPLERİ; SAAT 01:00 SULARINDA HASTANIN EVİNE ULAŞTI

27 Nisan 2020 Pazartesi gecesi saat 01:00 sularında Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağlı Andırın 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin hastanın Andırın İlçesi Arıklar Mahallesi Kıraç Obası Mezrası'ndaki evine intikal ettikleri öğrenildi.

Hastaya evde yapılan ilk değerlendirmede genel durumunun iyi olduğu hastalığa bağlı kısmi ağrılarının bulunduğu görüldüğü ifade edildi. Hastanın durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini söylemesine rağmen 112 ekiplerinin talebiyle hastanın öncelikle Andırın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, burada yapılan müdahalenin ardından ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Hematoloji ve Romatoloji hekimleri tarafından muayene edilen hastanın Romatoloji Kliniğine yatırılarak takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.



KENAN KIRAN / SABAH