We are continuing to help countries by delivering critical medical supplies. Just as we brought back home our citizens from many countries, we left behind supplies as much as we could. We care not only about our own citizens but all those affected around the world. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler aldıklarını bildirdi. Yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini ve eğrinin düzleşip aşağı doğru yol almaya başladığını gördüklerini belirten Altun, ramazanın bereketini de beraberinde getirdiğini kaydetti.İletişim Başkanı Altun, diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardım etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: