2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu binlerce gencin gündemindeki yerini aldı. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen 53 bin genç askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında Nisan ayı içerisine silah altına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının risk teşkil edeceği için celp tarihininin 30 gün süre ile ertelendiği, bu kapsamda 1 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınanların terhis süreleri 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.

2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri henüz MSB tarafından açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.