2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu binlerce gencin gündemindeki yerini aldı. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen 53 bin genç askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında Nisan ayı içerisine silah altına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının risk teşkil edeceği için celp tarihininin 30 gün süre ile ertelendiği, bu kapsamda 1 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınanların terhis süreleri 1 ay uzatıldığı açıklanmıştı.
2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Askerlik yerleri henüz MSB tarafından açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 MAYIS CELP DUYURUSU
Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:
1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Nisan 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
5. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;
A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.
B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.
B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.
6. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
7. 7179 sayılı askeralma kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
8. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.