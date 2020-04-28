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    • 28.04.2020 16:02
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    Son dakika: Başkanı : 'nun açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil

    Son dakika haberi... Türkiye Barolar Birliği () Başkanı , 'nun Başkanı 'a yönelik açıklamasına ilişkin, " Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

    Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

    Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'nun 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarı olduğunu bildirdi. Yöneticilerinin bu nedenle sorumluluklarının büyük olduğunu, her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:



    "Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır."

    Haberler Güncel Son dakika: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Ankara Barosu'nun açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil
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