Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sesini duyduk Leyla geliyoruz" dedi. Ambulans uçak dün sabah Malmö'ye uçuşa geçti.
Corona hastası Emrullah Gülüşken ile ailesini anavatana getirdi. Leyla, "Bunu dünyada bir tek Türkiye yapabilirdi" dedi.
SINIR ÖTESİ OPERASYON
İsveç Malmö'de yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Ailesi hastaneden yardım istedi. Ancak hastanelerden günlerce dönüş olmadı. Üç gün önce hastaneye kaldırılan Gülüşken, Coronavirüs testi pozitif çıkmasına karşın evine gönderildi. Kızları Leyla ve Samira'nın skandalı sosyal medya üzerinden duyurmasının hemen ardından büyük operasyon başladı.
O DEVLET TÜRKİYE
Ankara'nın, 06.00'da gönderdiği ambulans uçak 10.30 civarında İsveç'e vardı. Gülüşken dün saat 13.30'da ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Gülüşken ve çocukları, kontrollerin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beraberinde getirilen çocukları Samira, Emir Ali ve Mahmut ise 14 günlük karantinaya alındı. Leyla Gülüşken, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye" dedi.
BU DEVLET MİLLETİNİN MECNUNUDUR
Gülüştekin ailesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur" dedi.
Türkiye'nin bu adımı, dünya medyasında da geniş yer buldu.
SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK YANKI BULAN OLAYLA İLGİLİ ON BİNLERCE TWEET ATILDI
TÜRKİYE, hiçbir vatandaşını zorda bırakmaz.
BÜYÜK devlet dolarla değil, yürekle olunur.
ALLAH gücümüzü daim etsin.
8 saatte başarılan bu iş çok ama çok özel.
GÜLÜŞKEN ailesi vatanızdasınız. Artık rahat olun.
Corona hastası Emrullah Gülüşken ile ailesini anavatana getirdi. Leyla, "Bunu dünyada bir tek Türkiye yapabilirdi" dedi.
SINIR ÖTESİ OPERASYON
İsveç Malmö'de yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Ailesi hastaneden yardım istedi. Ancak hastanelerden günlerce dönüş olmadı. Üç gün önce hastaneye kaldırılan Gülüşken, Coronavirüs testi pozitif çıkmasına karşın evine gönderildi. Kızları Leyla ve Samira'nın skandalı sosyal medya üzerinden duyurmasının hemen ardından büyük operasyon başladı.
O DEVLET TÜRKİYE
Ankara'nın, 06.00'da gönderdiği ambulans uçak 10.30 civarında İsveç'e vardı. Gülüşken dün saat 13.30'da ambulans uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Gülüşken ve çocukları, kontrollerin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beraberinde getirilen çocukları Samira, Emir Ali ve Mahmut ise 14 günlük karantinaya alındı. Leyla Gülüşken, "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye" dedi.
BU DEVLET MİLLETİNİN MECNUNUDUR
Gülüştekin ailesini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur" dedi.
Türkiye'nin bu adımı, dünya medyasında da geniş yer buldu.
SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK YANKI BULAN OLAYLA İLGİLİ ON BİNLERCE TWEET ATILDI
TÜRKİYE, hiçbir vatandaşını zorda bırakmaz.
BÜYÜK devlet dolarla değil, yürekle olunur.
ALLAH gücümüzü daim etsin.
8 saatte başarılan bu iş çok ama çok özel.
GÜLÜŞKEN ailesi vatanızdasınız. Artık rahat olun.