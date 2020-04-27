1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye hızla önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler arasında da sokağa çıkma yasağı bulunuyor. İlk olarak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması, hafta sonları 31 ili kapsayacak şekilde düzenlendi. Geride bıraktığımız haftada 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki; 1-2-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1-2-3 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olabileceğine ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. 1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı kutlanacak. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği düşünülüyor.

GÖZLER KABİNEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak. Kabinede, okullarda 30 Nisan'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.