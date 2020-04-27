Amerikan tezgahı yıllar sonra yeniden devrede! Babacan, Gül ve Davutoğlu da aktörleri

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "İslamcı Kemalistler" adlı köşe yazısı:



Altmışlı yılları yaşamış olanlar, eh madem evlere tıkıldılar ve yapacak iş de yok, o dönemin gözdesi olan "milli demokratik devrim" zırvasını şöyle bir hatırlasınlar...

Bu görüşün sahiplerine göre milli burjuva devrimi yapacak, sonra da iktidarı sosyalistlere teslim edecekti! Herhalde burjuva salak olduğu için kendi kuyusunu kazacak, intihar edecekti.

Ülkede bir milli devrim yapılmıştı, demokrasiye dönüleli de epey oluyordu ama bunu saymıyorlardı...

Bu zırva bir Amerikan tezgahıydı. Bir tuzaktı.





Amaç yükselmekte olan sosyalist hareketin (Türkiye İşçi Partisi'nin) önünü kesmek, onu "kırmak" ve gençliği sokağa, yasa dışı eylemlere itmekti. Ki arkadan da bir darbe gelebilsin.

Başardılar. Bütün öğrenci eylemleri bu MDD zırvasının piyasaya sürülmesiyle başladı.

Tabancayı kapan, parkayı giyen kendini sokağa attı.

Sonuçlarını biz yaşadık, gençler de öğreniyorlar.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN