Bir gün Ali Babacan'ın bir gün Ahmet Davutoğlu'nun FOX Tv'de ya da T24'te olduğunu söyleyen Kurtuluş Tayiz, iki ismin de kendilerini bu mecralar üzerinden Erdoğan düşmanı cepheye kabul ettirmeye çalıştığını ifade etti.

"FOX Tv ve T24'te doğru habercilik, tarafsız yayıncılık ve sağduyu mu var? Bu değerleri birer slogan ve maske olarak kullanıyorlar yalnızca. Buralarda sadece ve sadece iftira var, kara propaganda var, yalan var. Türkiye aleyhinde 5. Kol faaliyeti kapsamına ne giriyorsa o var, fazlası değil." ifadelerini kullanan Tayiz, kurulan iki partinin şimdiden birer muhalefet partisine dönüştüğünü söyledi.

İşte Kurtuluş Tayiz'in konuyla ilgili o yazısı:

AK Parti'den ayrılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "alternatif" olma iddiasıyla parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, her gün FOX Tv ile T24 arasında gidip gelmeleri, bu mecralarda Erdoğan'ı şikayet etmeleri kendileri açısından son derece trajik bir konum alış.

Bir gün Davutoğlu, diğer gün Babacan ya FOX Tv'de ya da T24'te. CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra o stüdyoya giren genellikle Babacan ya da Davutoğlu oluyor.

Fakat bu mecralar yabancı fonlarla finanse edilen, önde arkada pek çok gizli elin, yüzün bulunduğu ve özünde de 5. kol faaliyeti yürüten odaklardır. Her ne kadar medya organizasyonu olarak telakki edilse de bu kuruluşların niteliğini aklı kesen herkes az çok bilmektedir.

O halde nedir bu koşuşturma? Babacan ve Davutoğlu, bu mecralarda hangi kesime sesleniyorlar, siyasi hedefleri ne? FOX Tv'den ya da T24'ten millete mi sesleniyorlar? Bu mecraların en büyük özelliği mütedeyyin düşmanı olmaları değil mi?

Elbette T24'ten ya da FOX Tv'den millete seslenmiyorlar. Kendilerini bu mecralar üzerinden Erdoğan düşmanı cepheye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Trajik olan yan burası. Fakat kendilerini kabul ettirmek için bundan fazlasını yapmaları lazım. Henüz üzerlerindeki utangaçlığı atamamış olabilirler; ama zamanla dolaştıkları mecraların beklentilerini karşılamak için çıtayı yükseltmeye başlayacaklar mecburen.

FOX Tv ve T24'te doğru habercilik, tarafsız yayıncılık ve sağduyu mu var? Bu değerleri birer slogan ve maske olarak kullanıyorlar yalnızca. Buralarda sadece ve sadece iftira var, kara propaganda var, yalan var. Türkiye aleyhinde 5. Kol faaliyeti kapsamına ne giriyorsa o var, fazlası değil.

Herkesin siyasi tercihine elbette saygı gösterilmeli. Kimse "neden ayrılıp parti kurdular" diyemez. Zaten gerek Ali Babacan ve gerekse Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiler daha şimdiden birer muhalefet partisine dönüştü. CHP, İYİ Parti ve HDPden aşağı kalır yanları yok. Bu durum demokrasimiz adına sevindirici bir gelişme ancak kendileri açısından trajik bir konum alış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete kazandırdığı, dışişleri ve ekonomi bakanlıklarını teslim ettiği Ali Babacan'ın; yine AK Parti'yi emanet ettiği, genel başkan ve başbakan yaptığı Ahmet Davutoğlu'nun FOX Tv ve T24 arasında mekik dokumaları milletin ve zamanında işgal ettikleri makamların şahs-ı manevisini yaralıyor, haksız mıyım?