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İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Gülüşken ve çocukları artık emin ellerde

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve çocukları için Türkiye devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç'e gönderilen ambulans uçakla yurda getirilen Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

26.04.2020 16:41 - Son Güncelleme: 26.04.2020 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





