İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Gülüşken ve çocukları artık emin ellerde
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve çocukları için Türkiye devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç'e gönderilen ambulans uçakla yurda getirilen Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
KIZLARININ SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI ÇAĞRI KARŞILIK BULDU
İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.