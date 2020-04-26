RAMAZAN İMSAKİYE
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İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Gülüşken ve çocukları artık emin ellerde

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve çocukları için Türkiye devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç'e gönderilen ambulans uçakla yurda getirilen Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

26.04.2020 16:41 - Son Güncelleme: 26.04.2020 16:41
İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Güleşken ve çocukları artık emin ellerde

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Güleşken ve çocukları artık emin ellerde

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Güleşken ve çocukları artık emin ellerde

KIZLARININ SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI ÇAĞRI KARŞILIK BULDU
İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Güleşken ve çocukları artık emin ellerde

İŞTE GÜLÜŞKEN AİLESİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİKTEN SONRAKİ İLK GÖRÜNTÜLERİ

İsveç'in tedavi etmediği Emrullah Güleşken ve çocukları artık emin ellerde
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