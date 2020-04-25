İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.



Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA TALİMAT VERDİ

Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Gülüşken'in, çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut ile birlikte ambulans uçakla İsveç'ten Antalya'ya getirileceği öğrenildi.



"KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULDU. BUNA RAĞMEN BABAMI EVE GÖNDERDİLER"

Leyla Gülüşken, yaptığı açıklamada, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, ''Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.