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    • 27.04.2020 02:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kamu İhale Kurulundaki atamalar 'de yayımlandı...

    Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, , , üyeliklerine ise , , , , , ve atandı.

    Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

    Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar 'de yayımlandı.

    Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, , , üyeliklerine ise , , , , , ve atandı.

    Söz konusu atamalar 4734 sayılı 'nun 53'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı...
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