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    • 23.04.2020 19:29
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    Sağlık Bakanı Koca'dan gülümseten paylaşımı: 1 günlüğüne değişti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan nun Ulusal Egemenlik ve vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı. Çocukların salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirdiği videoda, Bakan Fahrettin Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

    Bilim Kurulu 1 günlüğüne değişti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

    Koca ve üyesi akademisyenlerin çocuklarca canlandırıldığı videoda, Bilim Kurulunun önceki toplantılarının birinde 'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

    Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.

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