Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Twitter üzerinden video mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajını, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." ifadeleriyle paylaştı.