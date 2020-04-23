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    • 23.04.2020 19:41
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    Başkan Erdoğan'dan 'nin açılışının 100. yılı mesajı:

    Başkan , 23 Nisan 1920'de açılan 'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajını, "’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; ." ifadeleriyle paylaştı.

    Erdoğan'dan TBMM'nin açılışının 100. yılı mesajı

    Başkan , 23 Nisan 1920'de açılan 'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Twitter üzerinden video mesaj yayınladı.

    Erdoğan mesajını, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir." ifadeleriyle paylaştı.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin açılışının 100. yılı mesajı: Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir
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