Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir paylaşım yaptı.



Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum."