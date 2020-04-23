23 Nisan İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Balkonlardan İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Meclisimizin açılışının 100. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalar evde olacak. Tüm Türkiye balkonlardan hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyacak. Peki, İstiklal Marşı saat kaçta okunacak?

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstiklal Marşı bu akşam saat 21:00'de balkonlardan eş zamanlı olarak okunacak. Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.