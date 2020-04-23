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    • 23.04.2020 19:26
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    Ünlü korona doktoru 'ın sevinç mesajı

    ’de Kovid-19 hastalığından kurtulanların sayısında artış yaşanıyor. Doç. Dr. da Kovid-19 hastalığına yakalanan ve durumu kritik olan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini dan verdi. Altundağ, “Bugün benim için çifte bayram oldu. Kovid-19’lu olan hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık” dedi.

    Ünlü korona doktorunun sevinç mesajı

    koronavirüsten kaynaklı Kovid-19 hastalığından iyileşenlerin sayısı bugüne kadar 16 bin 477 kişiye ulaştı.

    Birçok Korona vakası ile ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. da koronavirüsünden kaynaklı Kovid-19 hastalığına yakalanan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini dan verdi.

    BUGÜN BENİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU
    Doç Dr. Altundağ, sosyal medya hesabından şöyle dedi: "Bugün benim için çifte bayram oldu. İlk geldiğinde çok kötü durumda olan, oksijen satürasyonu çok düşük ve akciğer filminde ileri derecede sorunları tespit ettiğimiz bir #covid19'lu hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık."

    DAMLA KAYA / SABAH

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