Türkiye koronavirüsten kaynaklı Kovid-19 hastalığından iyileşenlerin sayısı bugüne kadar 16 bin 477 kişiye ulaştı.

Birçok Korona vakası ile ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ da koronavirüsünden kaynaklı Kovid-19 hastalığına yakalanan bir hastasının bugün iyileşerek taburcu olduğunun müjdesini sosyal medyadan verdi.

BUGÜN BENİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU

Doç Dr. Altundağ, sosyal medya hesabından şöyle dedi: "Bugün benim için çifte bayram oldu. İlk geldiğinde çok kötü durumda olan, oksijen satürasyonu çok düşük ve akciğer filminde ileri derecede sorunları tespit ettiğimiz bir #covid19'lu hastamızı daha taburcu ettim. Hastanemizde tüm meslektaşlarımla birlikte bu sevinci yaşadık."

DAMLA KAYA / SABAH