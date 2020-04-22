ZEKAT NEDİR?

Zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Terim olarak şeriatta "asli ihtiyaçlar" dışında nisab miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden 1 tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği zekat olarak vermesi gereken miktarın adına deniyor.

Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamlarına geliyor. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete vesile olduğu inancıyla kelime manası ile dini manası arasında böylelikle bir bağ kurulur.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Kur'an-ı Kerim'de zekâtın kimlere verileceği belirtilmiş ve hicretin 9. yıllında inen Tevbe suresinde bunlar şöyle sıralanmıştır: "Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yollunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir" (Tevbe, 9/60.)

Zekat verilemeyecek kişiler ise; anne, baba, eş ve çocuklar; Müslüman olmayanlar; zenginler; Hz. Peygamber'in yakınları; küçükler ve akıl hastaları.

Zekat, ibadet içerikli bir yükümlülük olduğu için gayri müslimlere, inançsız kişilere ve dinden dönenlere verilemez. Yedi yaşından küçüklere ve akıl hastalarına doğrudan zekât vermek ise caiz değildir. Zekat bunların velilerine teslim edilir.