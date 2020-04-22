Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç lira? 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yarın gece yapılacak ilk sahurla başlıyor. Ramazan ayının klasiği haline gelen pidelerin de fiyatları her sene değişiklik gösteriyor. Peki, bu yıl Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları!
RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI!
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.
Gramaja göre pide fiyatları şöyle:
- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL
ANKARA VE İZMİR'DE PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında satışa sunulacak pide fiyatlarını açıkladı.
Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin 2,5 TL, İzmir'de 300 gram pidenin 3 TL, İstanbul'da 350 gram pidenin 3 TL, 400 gram pidenin 4 TL, Bursa'da 200 gram pidenin 2 TL, Kocaeli 370 gram pidenin 3,5 TL, Samsun'da 420 gram pidenin 4 TL, Sakarya'da 470 gram pidenin 4,5 TL'den satılacağını açıkladı.
PİDE SATIŞI İÇİN ÖZEL ÖNLEM
Ramazan genelgesine göre, "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."