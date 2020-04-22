Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç lira? 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yarın gece yapılacak ilk sahurla başlıyor. Ramazan ayının klasiği haline gelen pidelerin de fiyatları her sene değişiklik gösteriyor. Peki, bu yıl Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları!

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI!

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.