Metro market Ramazan kolisi ne kadar 2020? Hesaplı alışveriş ve çeşitli avantajları ile Metro Alışveriş Merkezleri en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olmaya devam ediyor. Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı için azar azar erzak alışverişi de yapılmaya başlandı. Ramazan alışverişinin en önemli parçası da Ramazan paketleri. Örneğin Metro 2020 için Ramazan paketlerini açıkladı. Peki Metro'nun 2020 Ramazan paketinde neler var, fiyatı nedir?