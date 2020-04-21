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    Son dakika: Almanya’daki 210 Türk vatandaşı, ’ya getirildi

    Son dakika haberi... Almanya’dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları’na () ait uçakla - Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar, ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi.

    Türkiye operasyona devam ediyor! 210 kişi...
    Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan 'ye ait uçakla - Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi.



    Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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