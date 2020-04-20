Türk Hava Yolları, Avrupa'da yaşayan Türkler'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçti. Avrupa'dan tahliye edilen Türkler, Samsun'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla bu gerçekleştirilen ilk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine giden Türk vatandaşlarından oluşan 800'ün üzerinde vatandaş Türkiye'ye getirildi. Frankfurt'tan gelen vatandaşlar Ankara, Uşak, Giresun ve Samsun'da karantina altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla gerçekleştirilecek olan tahliye uçuşlarının 27 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.
Avrupa'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
20.04.2020 21:41
- Avrupa'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Samsun'a getirildi
- Başkan Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası'na toplanan bağış miktarı 1 milyar 800 milyon liraya ulaştı
- Son dakika: Bakan Koca 20 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
- Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere sert tepki: Bu teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK tarafından denendi
- NUN Okulları'ndan büyük başarı! Dünyadaki en iyi eğitim uygulamaları arasında ilk 10'a girdi
- Son dakika: Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslimi gerçekleşti! Tarihi süreci Selçuk Bayraktar anlattı
- Son dakika: İşte dünyaya örnek olacak Başakşehir Şehir Hastanesi! Avrupa'nın en büyüğü
- CHP'li Milletvekili Mehmet Göker'den Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hakkında flaş açıklama! "Husumetleri vardı"
- Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar (20 Nisan 2020)
- Son dakika: MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı' | Haluk Bilginer sürprizi
- Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu