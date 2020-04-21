Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşların tahliyesi için 59 ülkeye 195 uçuş gerçekleştirerek yaklaşık 25 bin kişinin ülkeye dönmesini sağlayacak çalışmayı başlattı. Dün başlayan ve 28 Nisan'da tamamlanacak operasyon sayesinde; turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mahsur kalan vatandaşlar, ailelerine kavuşacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke için anlamlı bir operasyona daha başladıklarını belirtti. Tahliye uçuşları ile yurt dışında mahsur kalan binlerce vatandaşın ailelerine kavuşacağını aktaran Aycı, "Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini, bir kez daha sergileyeceğiz" dedi.
ALMANYA İLK SIRADA
Aycı, Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini kaydederek, "Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve bin 632 kişi ile ABD izleyecek. İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200 kişi getirilecek" diye konuştu.
3. PİST 18 HAZIRAN'DA TAMAM
İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmaları devam ediyor. 18 Haziran'da 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair resmi başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi, bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. İç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak" şeklinde konuştu.
DÖNÜŞLER BAŞLADI
THY, Türk vatandaşlarını dünden itibaren gerçekleştirdiği uçuşlarla ülkeye getirmeye başladı.
ALMANYA İLK SIRADA
Aycı, Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini kaydederek, "Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve bin 632 kişi ile ABD izleyecek. İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200 kişi getirilecek" diye konuştu.
3. PİST 18 HAZIRAN'DA TAMAM
İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmaları devam ediyor. 18 Haziran'da 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair resmi başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi, bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. İç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak" şeklinde konuştu.
DÖNÜŞLER BAŞLADI
THY, Türk vatandaşlarını dünden itibaren gerçekleştirdiği uçuşlarla ülkeye getirmeye başladı.