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    • 21.04.2020 08:28
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    21 Nisan | 'den sağanak yağış uyarısı: Su baskını ve heyelana dikkat

    nu araştıran vatanşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bazı illerimiz için sağanak yağış beklendiği belirtilerek "Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? İşte Meteoroloji'den gelen bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışarın Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVTLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 13°C

    Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 13°C

    Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı



    EGE

    Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 22°C

    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 23°C

    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 23°C

    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinni hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    HATAY °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 21°C

    Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu kuzey kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 16°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 16°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 15°C

    Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

    KONYA °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 14°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 15°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 16°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 17°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 12°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 15°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 14°C

    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 24°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    VAN °C, 15°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 25°C

    Parçalı çok bulutlu

    MARDİN °C, 23°C

    Parçalı çok bulutlu

    SİİRT °C, 24°C

    Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 29°C

    Parçalı bulutlu
    Haberler Güncel 21 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: Su baskını ve heyelana dikkat
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