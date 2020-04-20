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    • 20.04.2020 20:13
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    Başkan Erdoğan’dan ’li belediyelere sert tepki: Bu teşebbüsler geçmişte ve tarafından denendi

    Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu, ’li belediyelerin başına buyruk hareket etmesine sert tepki gösterdi. “CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar.” İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “Bu tür teşebbüsler geçmişte ve gibi örgütler tarafından denenmiştir.” dedi.

    Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere sert tepki

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı. Yaklaşık 4 saat sürek toplantının ardından Başkan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    CHP'Lİ BELEDİYELERE SERT TEPKİ
    Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu, 'li belediyelerin başına buyruk hareket etmesine sert tepki gösterdi.

    Huzurevlerimizde, bine aşkın vakıf şubesinde, 'da, 'da mesai yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Malesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor.

    HİZMET DEĞİL ŞOV PEŞİNDELER
    Başarılı netice alabilmek için uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. , İstanbul, belediyelerinin hafta sonu sokak kısıtlamasında sergiledikleri tavrın başka izahı yoktur.

    BU TÜR TEŞEBBÜSLER FETÖ VE PKK TARAFINDAN DENENDİ
    Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler geçmişte ve gibi örgütler tarafından denenmiştir.

    Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını, halkın sokağa dökülmesine bekleyenler umdukları olmamıştır.

    Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. , İspanya, Amerika gibi ülkemizin ciddi kayıplar verenlerin arasına girmesini istiyorlardı. Biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek içindeki standları sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar.

    FOYALARI ORTAYA ÇIKTI
    Foyaları ortaya çıkınca 'biz şehir hastanelerini hiç eleştirmedik' diye yalana sığındılar. Halbuki şehir hastanelerine yıllarca demediklerini bırakmamışlardı.

    Biz vatandaşlarımıza nakit yardımı yaparken hukukumuza ve inancımıza aykırı şekilde zekat toplama yarışına düştüler. Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir.

    Bu kurallar çerçevesinde ikna yöntemiyle bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbirleri beceriksizce örtmeye kalktılar.

    Biz yeni infaz düzenlemesi yaparken onlar 'tecavüzcüler serbest kalacak' yalanıyla ortalığı bulandırmaya kalktılar. Belediye bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı yok sayarak kendi başına iş yapmaya kalkarsa karşısında devleti, hukuku bulur. Sorun ekmek dağıtmak değil. Bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle programsız, izinsiz şekilde yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek, konuşmak, hareket etmek değil yalan söylemektir, iftira atmaktır.

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