Mayıs celbinde silahaltına alınacak olan binlerce genç 2000/2 askerlik yerleri belli açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Son yapılan açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan 53 bin gencin kışlalara alınmasının riskli olması nedeniyle celp tarihlerinin 1 ay ertelendiği duyurulmuştu. Bu kapsamda askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ASAL 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusudna resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.