CHP’li belediyeler devleti hiçe sayıyor!

21.04.2020 12:59

Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bugünler içerisinde siyaset biraz geri plana bırakılmıştı ancak CHP’li belediyeler nedeniyle yaşanan tartışmalarla bir kez daha ilk gündem konusu haline geldi. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelerin teşebbüsleri hakkında “Geçmişte FETÖ ve PKK denedi” ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Koronavirüse karşı mücadele topyekün olması gerekirken bu konuda CHP Genel Merkezi ve CHP’li belediyeler iyi bir sınav vermedi. Her konuda farklı bir ses çıkarmaya kendisine bir siyasi alan yaratmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Övür, "Türkiye koronavirüs gibi küresel bir salgınla karşı karşıya. Buna karşı mücadele topyekün olması gerekirken bu konuda CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyeler iyi bir sınav vermedi. Her konuda farklı bir ses çıkarmaya kendisine bir siyasi alan yaratmaya çalıştı. Sıkıntı buradan kaynaklandı. CHP'li belediyelerin kendi kafalarına göre yardım ve ekmek dağıtmaya kalkması devleti dinlemediğini gösterdi" dedi.

Adana'da Sahra hastanesi yalanına da değinen Övür, "Fuar alanında yapılan yapıdan hastane mi çıkar. Ayrıca il pandemi kurulunda kim ne kadar katkı sunabilir bunların hepsi tartışılabilirdi. Yardım meselesinde de aynı durum yaşandı. İstanbul ve Ankara'da kalktılar kendi kafalarına göre yardım toplamaya çalışmaları gibi. Hukuk devletinde herkes kendi kafasına göre iş yapabilir mi?" dedi.