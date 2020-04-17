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    • 17.04.2020 11:15
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    Son dakika: Prof. Dr. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti | Sedat Tellaloğlu kimdir?

    Son dakika haberine göre Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. , koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. Tellaloğlu, 1983'te 'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmişti.

    Ünlü profesör koronavirüs kurbanı

    Koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürürken bir acı haber de Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. 'ndan geldi. Türk Üroloji Derneği, 86 yaşındaki profesörün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

    TÜRK TIP TARİHİNDE YER EDİNDİ
    'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu'nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

    Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.

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