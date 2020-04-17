Askerlik uzadı mı? Resmi Gazete askerlik son dakika Kasım/19 celbi uzadı mı?

Resmi Gazete askerlik son dakika! Askerlik uzadı mı? Askerlikle ilgili haberler ve gelişmeler Resmi Gazete üzerinden sorgulanıyor. Askerlik uzadı mı sorusuna askerde bulunan binlerce genç ve yakınları yanıt arıyor. Askerler ne zaman terhis olacak? Kasım/19 celbi uzadı mı? Milli Savunma Bakanı Akar 'Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Başkan Erdoğan'a çevrilmişti. İşte, Resmi Gazete askerlik son dakika gelişmeleri!
ASKERLİK UZADI MI?
Milli Savunma Bakanı Akar 'Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla askerlik 1 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "1 Kasım 2019- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." deniliyor.
120 BİN GENÇ ETKİLENDİ
En son 1 Nisan'da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK'da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.
BEDELLİ ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMLE Mİ OLACAK?
Türk Silahlı Kuvvetleri, uzaktan eğitim ile askerlik hizmetinin tamamlanmasına yönelik çalışmaları, geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Yeni yasa sonrasında Yurtdışı Dövizli Askerlik uygulaması uzaktan eğitime taşınmıştı. Böylece yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönüp askerlik hizmetini yerine getiremeyecekler, 5 bin Euro civarında bir ödeme yaparak askerlik hizmetlerini tamamlayabiliyorlardı.
Ülke dışında olanların yararlandığı bu hizmette ise uzaktan eğitim zorunlu kılınmıştı. TSK tarafından hazırlanan kimi videoların izlenmesi ve sınavlara katılma yoluyla askerlik hizmeti bitiriliyordu.
Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.
Askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.
Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.