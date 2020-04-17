Askerlik uzadı mı? Resmi Gazete askerlik son dakika Kasım/19 celbi uzadı mı?

Ülke dışında olanların yararlandığı bu hizmette ise uzaktan eğitim zorunlu kılınmıştı. TSK tarafından hazırlanan kimi videoların izlenmesi ve sınavlara katılma yoluyla askerlik hizmeti bitiriliyordu.

Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.

Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.