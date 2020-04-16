CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sorumsuzluğu tam gaz devam ediyor. Koronavirüs salgınının en yaygın olduğu İstanbul'da CHP'li İBB adeta vatandaşın canıyla oynuyor.

ARAÇLAR GARAJA ÇEKİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla toplu taşıma araçlarında "yüzde 50 doluluk" kuralı getirilmişken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsleri ve metrobüslerin büyük bir kısmını İETT garajlarına çekerek vatandaşları zor durumda bıraktı.

VATANDAŞ BALIK İSTİFİ YOLCULUK YAPIYOR

Araçları garaja çeken CHP'li İBB'nin seferleri azaltmasıyla İstanbullu vatandaşlar yaşanan yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uyamıyor ve virüs tehlikesiyle yolculuk yapmak zorunda kalıyor. İBB'nin vatandaşın hayatını tehlikeye soktuğu duruma ilişkin her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

DURAKLAR DA DOLDU

Otobüs ve metrobüs içlerinde yaşanan yoğunluk duraklara da taştı. Bugün İstanbul'da kaydedilen görüntülerde otobüslerin gelmemesi sebebiyle duraklarda metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntülerde İstanbulluların canı yine tehlikeye atıldı.

SÖZDE TARAFSIZ FOX TV VE PORTAKAL GÖRMEZDEN GELİYOR

Sözde tarafsız yayın yaptığını iddia eden Amerikan sermayeli FOX TV ve sunucusu Fatih Portakal, eften püften her sebepte hükümeti eleştirmekten geri durmazken CHP'li İBB'nin vatandaşın sağlığını hiçe saymasını ise görmezden geliyor.

Türkiye'nin teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlardan, vatandaşa hizmet için açılan hastanelere kadar her meseleyi eleştiren ve Türkiye karşıtı manipülatif haberler yapan FOX'un, İBB'nin skandallarına karşı kafasını kuma gömmesi sosyal medyada "Bu mu tarafsız haberciliğiniz" yorumlarıyla eleştiriliyor.

RTÜK'DEN FOX'A ve PORTAKAL'A CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün sunucu Fatih Portakal'ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi. Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.