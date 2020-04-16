Sağlık personelleri için yeni sistem devrede! Mobil psikolojik destek

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede, ön saflarda yer alan sağlık personelinin ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi için mobil bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlık çalışanlarının yorucu ve yıpratıcı pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve güçlü olmaları için geliştirilen mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

TÜM SAĞLIK PERSONELİ YARARLANABİLİYOR

Mobil cihazlara indirilebilen Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulaması ile gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlanıyor. Kontrol görüşmelerinin de yapılmasına olanak tanınıyor.

Uygulamadan, kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabiliyor. Sistemden eczacıların da yararlanabilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

İLK HAFTADA 500'E YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANINA HİZMET VERİLDİ

Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından öncelikli olarak koronavirüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için faydalanabiliyor.

Gönüllü, erişkin ve çoçuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı tanıyan bu uygulama ile sağlık çalışanlarının nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlanıyor.

30 gönüllü erişkin ve çocuk-ergen psikiyatristiyle başlanan ruh sağlığı hizmetinde, talebe göre hekim sayısı artabilecek. Uygulamanın ilk haftasında, 500'e yakın sağlık çalışanına ruhsal destek sağlandı.

Bakanlık ayrıca pandemi sürecinde vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik 81 ilde başlattığı psikososyal destek hattı uygulamasını da sürdürüyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sağlık personeli, mobil uygulama marketlerinden "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" şeklinde arama yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı RUHSAD uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yönergeleri izlemeleri halinde hizmete ulaşabilecek.

Uygulama indirildikten sonra "Kendim için destek istiyorum" veya "Çocuğum için destek istiyorum" seçeneklerinden birisi seçilerek devam ediliyor.

Talebi alan operatörler, sağlık çalışanına dönüş yaparak uzman doktorlarla kendilerine uygun bir randevu saati belirliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü görüşme gerçekleşiyor.

Hekim ve çalışan tarafından gerekli görüldüğü takdirde yeni görüşme için randevu kararlaştırılıyor.